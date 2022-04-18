疫情延燒！台灣連續多日本土確診數破千例，演藝圈也拉起疫情警報，李妍憬18日在臉書自爆確診並已住進防疫旅館，吳宗憲、Sandy吳姍儒主持的《小明星大跟班》也傳出有錄影嘉賓確診，兩位主持人已前往醫院進行PCR核酸檢測。三立8點檔《一家團圓》劇組今亦先後爆出梳化助理確診，及演員疑似染疫，晚間並傳出疑似是女主角李燕自行快篩出現陽性反應，三立表示：「目前我們也在等李燕PCR結果！」

李燕晚間受訪時表示，她上周六、日都有進行例行快篩，結果都是陰性，「今天進組進行例行快篩時，發現是兩條線，但第二條線不明顯。劇組安排我去PCR，但因為超過下午4點，所以要明天才能採檢，所以也尚未證實確診。」她說，快篩時一看到出現「兩條線」，她就直接回家隔離了。早已打過3劑疫苗的她也再度提醒大家，打3劑不代表不會染疫，但代表可以快速恢復。而她的密切接觸者就是劇中另一半陳冠霖。

三立原表示基於尊重個人隱私，不便透露特定人士身份，僅能說明有演員於18日錄影前例行快篩，發現陽性反應，已即時安排赴醫PCR採檢，靜待結果出爐。而同組工作人員與演員，快篩皆為陰性，但為求慎重，外景班已立即撤班。而《一家團圓》劇情內容將配合演員變動，進行劇情調整，也期待演員健康重返工作崗位。

對於《一家團圓》劇組人員對外爆料有服裝師PCR確診，但同劇演員及工作人員仍到處拍外景，對此三立表示，全劇組與演員都有依照政府規定，每日進行快篩，該名確診服裝師於提交快篩證明時，發現呈偽陽性。第一時間除了請該服裝師前往PCR外，也進行攝影棚清消、安排其餘工作人員快篩，並啟動分組分流拍攝，對於不實指控深表遺憾。