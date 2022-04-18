指揮中心昨日宣布6至11歲兒童可接種莫德納疫苗，遭家長們質疑為何不採用兒童版BNT，不過中央研究院生醫所研究員何美鄉今日臉書分享美國研究指出，兒童版BNT效益不比莫德納高，直言「要不到的都比較好」。

何美鄉在臉書發文表示，BNT 疫苗在5-12歲兒童的效益原本就不如12-17歲，原因可能是因為劑量減成1/3，疫苗效益原本5成不到，施打3週後快速下降僅剩平均12％，「這樣的疫苗你還寄望什麼？你還一直要政府去買？」該數據為美國紐約州的真實世界資料，分析85萬12-17歲及36萬5-12歲施打兩劑的結果，仍未歷經同儕評審。

何美鄉也另外發文補充說明，莫德納兒童疫苗50ug通過EUA的條件是，抗體校價與成人相當，「這是真正的免疫橋接，畢竟50ug莫德納的效力一定比10ug輝瑞高，沒有什麼魔法。」

至於家長們擔心莫德納的副作用高，何美鄉坦言，「天下沒有免費的午餐，高劑量、高效益、高副作用，面對COVID、所有的選擇都要有一些妥協。調整一下我們的心理狀態，才是上策。」