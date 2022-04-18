為防範外來入侵種生物影響本土生態環境，自源頭加強外來生物輸入管理，經濟部國貿局今(18)日預告將進行物種管制輸入，將浣熊等53項貨品增列輸入規定代號「111」(管制輸入)，共計約8480種動物，但不包含已輸入物種。

國貿局今日修正「限制輸入貨品表」，其中包含哺乳類1種、鳥類約250種、爬蟲類約1060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6800種、陸域及海域水產動物(含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚)124種，共計約8480種動物，預告期間為7日。

林務局表示，為防範外來入侵種生物影響本土生態環境，自源頭加強外來生物輸入管理，於2021年邀集漁業署、海委會海保署等單位，盤點評估高入侵風險外來種動物清單。經過多次與專家學者及相關團體召開會議，以物種之入侵性、危害情形、產業現況及禁止輸入後之影響等篩選原則進行討論，擬訂「具高入侵風險應予禁止輸入物種清單」，再依據野生動物保育法第26條規定，移由經濟部國貿局依「貿易法」公告禁止外來動物活體輸入名單。

林務局指出，本次禁止輸入動物中，除了目前已於野外建立族群之輝椋鳥、白尾八哥、家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含了具高度掠食性、可能與原生種棲位競爭、間接危害本土物種或造成農作物損害等入侵風險高之物種，如浣熊、織布鳥、黑白南美蜥、紅肚龜等動物，林務局近年積極移除的埃及聖？、綠鬣蜥及海蟾蜍也名列其中。

林務局表示，未來公告生效後，將不得再基於商業目的申請輸入至國內，以從源頭管控外來種入侵。

林務局保育組長羅尤娟表示，第一次列管是在2013年，那時最多的是魚類，這次則是無脊椎動物，這次列管物種是最多的一次，然而這些管制輸入物種不全然都是在台灣有飼養，而是考量萬一真的輸入台灣可能造成生態和人的危害，加上近年外來入侵狀況嚴重，因此把入侵性物種做一次性盤點並公告。