樂士大股東夏帝13日申報轉讓手中持有樂士股權51％，總計10.451張股票給官田鋼鐵、墾丁夏都沙灘酒店及結進不鏽鋼工業三家公司，18日完成股票交割，轉讓持股遭過選任時二分之一而遭解任，連帶夏帝投資法人代表吳榮傑出任董事長也一併遭解任，董事長爭奪戰也宣告落幕。

樂士兩派大股東因經營煤炭進口業務，意見嚴重不合，進而引爆董事長爭奪戰，大股東夏帝投資法人代表律師林耀立等五席董事及三席獨董，2月曾召開董事會，解任原董事長陳龍發，並向經濟部商業司辦理變更登記，但陳龍發隨即向經濟部商業司提出異議，商業司也以董事長更換理由不充分為由，要求補件。夏帝投資派八席董事及獨董，3月30日再度召開董事會，再度解任陳龍發董事長職務，並選任吳榮傑接替董事長，商業司也於4月1日核准董事長變更申請。

新上任董座吳榮傑接替董事長未久，就面臨官田鋼鐵派人由律師陪同下，以持股超過1％股東身分，遞件要在6月21日提案解任夏帝投資五席董事，另有個人提出解任三席獨董等問題。吳榮傑12日下午居中斡旋，短短24小時，促成兩派股東大和解，夏帝投資將手中持有樂士51％股票，轉讓由官田鋼、墾丁夏都沙灘酒店及結進不鏽鋼工業三公司承接，18日完成交割。

夏帝投資因持股未達選任二分之一，18日自然解任，新任董事長吳榮傑也因夏帝投資出脫持股過半而遭解任。