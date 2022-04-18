模特兒出身的女星成語蕎擁有168公分的高挑身材，外型甜美更有兇猛火辣傲人上圍，去(2021)年在《三隻小豬的逆襲》中飾演搶閨密老公的「最強小三」、「最辣小三」，精湛演技擄獲觀眾的心，收獲不少粉絲。成語蕎前(16)日穿黑色西裝狂露深V雪乳，讓粉絲歪樓直呼「有內涵」、犯規，且與好友的合照中還可見伊林名模林嘉綺、陳思璇等，畫面美不勝收。

成語蕎前(16)日有感而發寫道，回想初出茅廬時，因為青澀怕高又愛哭，「小公主的外號好像從那個時候開始的」，她並引用前輩婉若姐《氣派的大人》的文字：「面對別人的無理和不友善我們要學會處理和溝通，面對自己的不足和挫敗，我們要懂得學習反省和重新站立，站在別人的立場設想叫同理心，別把手指永遠指向別人，大人要學會：平心而論、公平面對」。

成語蕎深受前輩影響，現在立志「學習高EQ以及高情商，成為又美又有涵養，當個氣派的大人」，並附上美照，只見成語蕎穿著黑色西裝外套，V領包不住傲人上圍狂洩深溝，雪白美UU清晰可見呼之欲出，若隱若現的內在美讓網友狂噴鼻血，歪樓大讚：「有內涵」、「好正又好辣」、「噴鼻血」、「感覺我的心臟像被高鐵撞了一樣」、「女神就是女神」、「氣勢出來了蕎」。

還有人從合照中認出超級名模：「哇塞，是林嘉綺」、「好久沒看到思璇姐（陳思璇）了」，畫面中左2的林嘉綺一頭氣質長直髮，穿著黑衣黑褲的她掩不住逆天長腿霸氣，坐著也是6位美女中個頭最突出的；右1的陳思璇則一頭俐落短髮，成套的運動風黃邊紅衣黑短褲，搭配黑絲襪和及膝長靴，修長美腿也讓人大飽眼福，網友看了直呼：「美女如雲」。

伊林娛樂藝人成語蕎曾推出年曆《Jenny陪你去旅行》，包括日本浴衣、泰國潑水節、峇里島泳裝造型等，13套美照帶粉絲「偽旅行」；開拍前2個月她進行嚴格體態管理計劃，每週去健身3次、1至2次熱瑜伽，少吃、戒糖、吃紫米及五穀飯。拍攝前3天，她每天喝3000C.C.的水，不吃鹽、蛋、豆漿，體脂2個月間內從30%降到25%，體重也降5公斤，也勤做臉、護髮、岩盤浴、去角質保養，力求將最完美狀態呈現給粉絲。