新冠肺炎疫情延燒，本土案例自15日起已連日衝破千人大關，近日又要徵用快篩試劑，以及讓6至11歲兒童施打副作用較強的莫德納疫苗，讓東華大學民族事務與發展學系教授、時事評論員施正鋒忍無可忍，火大發文痛批：「這是什麼狗屁政府？」

施正鋒今（18日）晚間在臉書發文，以「想家 沒有當過父母，可能比較難想像小孩生病，心痛如刀割」為題，他回憶小孩多年前得到德國麻疹的經驗，還有因家中長輩拒絕他回家，自己已2年無法返回老家過農曆新年，甚至最疼愛他的四叔過世也無法返鄉送行，深怕自己染疫傳染給全家族，以及當前父母親面對孩子注射疫苗前，必須簽下「萬一出事，必須自行負責」切結書的艱困抉擇，感嘆：「到最後還是得靠老百姓自己小心防疫！」

施正鋒也痛批蔡政府「完全沒有惻隱之心」，他痛斥孩子施打疫苗萬一出事，「彷彿都是父母害的，政府連口罩、快篩試劑都要管，就是人命好像跟他們無關，只會怪罪慢性病或年紀大」，最後更怒嗆政府，要權、要錢，就是不要責任，「這是什麼狗屁政府？」