迎接5月母親節，台灣大哥大推出「溫馨回饋寵媽咪」限時活動，5月31日前申辦999元(含)以上專案，搭配七大品牌共26款熱門Android機款，現折2,000元。

果粉媽咪同享好康，4月30日前申辦1,399元（含）以上專案購買iPhone 13系列，加碼送2,000元momo幣。

台灣大更提供「mo幣加」優惠，momo會員申辦5G指定專案，每月在momo購物網消費滿額，最高可獲得600元momo幣回饋，以申辦1,399元資費搭購iPhone 13、綁約48個月為例，合約期間總計最高能享30,800元momo幣。

新申裝/攜碼/續約用戶申辦999元（含）以上專案，搭購ASUS、Samsung、SONY、vivo、OPPO、Xiaomi以及realme等七大品牌共26款手機，從平價到高階機款均享現折2,000元優惠，如申辦1,399元資費搭配本月新上市的Samsung Galaxy A53、綁約30個月，手機專案價原價990元，活動期間經折價後即可0元帶回家。

台灣大也提供Disney+夢幻資費，以申辦1,599元資費購買手機的用戶為例，搭配「友你真好」專案、綁約24個月，每月加掛Disney+可享電信帳單折抵171元，換算等於每月只要再出99元，即可享受Disney+多元豐富的影音盛宴，合約期間最高享超過4,000元的帳單折抵優惠。

另外，台灣大「Open Possible聯名卡」卡友在4月30前申辦5G 1,399元以上專案，除了享每月5G電信費最高現金回饋5.5％之外，限時加碼再送momo幣2,000元。

momo幣除了能在momo購物網添購商品，還能在MyVideo租、購片，觀賞最強檔的院線電影，同時，每月的電信帳單也能靈活運用momo幣來折抵。