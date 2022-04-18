外籍移工示範軟管拆裝。（陳夢茹翻攝）

汙泥儲槽連接軟管將重金屬超標的廢汙水排到海裡。（陳夢茹翻攝）

桃園市大園區國業砂石公司，自2018年9月起長期偷排含重金屬的廢汙水，不法利益高達36億，桃園地檢署檢察官依水汙染防治法等法起訴砂石場、余姓負責人、周姓廠長等10人，對余、周2人分別求處6年、5年徒刑，並對國業公司求處2億元罰金。

檢方表示，國業砂石公司長期在廠區內私設暗管排放未經處理，含有害健康物質超過管制標準的重金屬等廢汙水，去年7月13日由檢察官廖榮寬指揮專案小組夜間發動搜索，傳喚國業砂石公司余姓負責人、周姓廠長、羅姓及林姓幹部，另還有5名外籍移工，並開挖廠區扣得私設暗管等相關設備。

檢方調查發現，偵辦期間余姓負責人等人自2018年9月起就有違法排放廢汙水的犯行，截至2021年7月止，違法處理廢汙水的不法利益高達約新台幣36億元，除清查並扣押砂石場及余姓負責人配偶名下帳 戶共約1億元資金外，亦查扣2人名下50筆，總價值約4億元的不動產

偵辦期間發現余姓負責人等人，自2018年9月就有違法排放廢汙水犯行，若以汙泥短少量來計算，估計截至去年7月為止，不法獲利高達36億元，已清查並扣押砂石場及余姓負責人配偶名下帳戶共約1億元資金及總價值約4億餘元的不動產。

全案於日前經檢察官偵查終結，將國業砂石公司等10名被告依涉犯水汙染防治法第36條、廢棄物清理法第46條、刑法第190條之1等罪嫌提起公訴，審酌被告余姓負責人、周姓廠長僅為一己私利，罔顧國人健康，輕視生態保護，犯行惡劣，向法院求處6及 5年有期徒刑，併科2000萬、1500百萬罰金。國業砂石公司則求處2億元罰金，另聲請宣告沒收查扣到的資金及不動產。