台中豪宅市場即將進入百萬單價防線，根據市調資料顯示，四大房市精華區內最高單價住宅均出現在「公園第一排」，如「寶輝秋紅谷」、「精銳Sky One」、「由鉅大恆」、「陸府織森」，各霸一方成為區域最高單價住宅大樓！今年將陸續進場的「總太至境」與「聯聚玉衡大廈」，分別位在水湳中央公園第一排與七期秋紅谷公園第一排，破百萬房價誰能先達標，備受業界期待。

觀察台中七期、單元二、西區、北屯14期等房市熱區最高單價住宅大樓，分別座落於秋紅谷生態公園、夏綠地公園、文心森林公園與黎新公園的第一排位置，除了地點絕佳外，分別由寶輝、由鉅、精銳、陸府等品牌建商出品，房價居高不墜。

尤其是七期，公園綠地周邊開發漸趨飽和，未來再有新案推出，房價創新高可期！如聯聚建設位在秋紅谷公園第一排的新案「聯聚玉衡大廈」，規劃60坪標配豪宅，總銷250億元，預計下半年進場，業界認為該案房價單坪挑戰百萬的機會最高！

而近期總太地產將於水湳中央公園第一排、推出百坪以上預售豪宅「總太至境」，規劃樓高28層，總戶數52戶的摩天大樓，總銷85億元，憑藉該案面對萬坪綠海及區域未來發展優勢，最早喊出未來每坪單價將上看百萬。

不只新案價格衝百萬，觀察屋齡10年以上的「資深豪宅」房價表現，屋齡14年的「寶輝一品花園」位在台中歌劇院第一排，4樓戶的成交單價81.79萬元，目前是台中10年以上中古豪宅最高價，8字頭單價，不輸目前線上預售豪宅新案。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，「公園第一排」的價值，除了景觀、隱秘、降溫、空氣、永久棟距等實質上的優越居住條件外，更帶有「物以稀為貴」的收藏價值。

以台北市為例，豪宅一哥「元利信義聯勤」也是位在大安森林公園第一排，該案以單坪299萬元、總價4.7億元奪得「豪宅王」之首，去年共揭露15筆交易、總銷超過60億元，買家多為富豪企業名人，顯見高資產族群對「公園第一排」豪宅的吸引力無法抗拒，更將其視為身分財富象徵，等同於收藏絕版藝術品。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，台中七期、單元二的公園第一排可開發地塊不出三件，七期包括寶輝市政綠園道第一排、聯聚秋紅谷第一排、由鉅夏綠地第一排等；而單元二「精銳Sky One」所面對的黎新公園，綠地面積達萬坪，遠超過秋紅谷與夏綠地公園，黎新公園豪宅大樓僅有「精銳Sky One」一案。

精銳建設經理朱自仁表示，精銳早已預見綠地景觀才是都市中最大的奢侈享受，10多年前就開始佈局高綠覆率的單元二重劃區，而全台最大綠地-水湳中央公園第一排土地，精銳也在5年多前就已入手。