以光陽Ionex S系列電動機車為基礎、成軍僅12天的「Ionex新馳上車隊」日前於排位賽做出極佳成績，更於決賽時擊退強大對手，以一路領先姿態為Ionex取得首場冠軍獎盃，成為台灣TSR機車錦標賽2022年開幕戰EVS 10.0組（速克達電動車組）的冠軍。

光陽旗下Ionex 3.0電動機車近年以全方位產品及服務吸引消費者，成為2021年成長幅度最大的電動機車品牌，日前更以優異的性能稱霸賽道，將KYMCO深厚的造車實力完美呈現於賽道。

國內TSR機車錦標賽順應當前電動載具發展趨勢，於2019年首度成立EVS速克達電動車組別，目標以賽事帶動台灣電動機車產業發展，因此在賽事規則上，針對參賽的電動機車需要是台灣本地市售車款並須經過嚴格的賽前檢驗，確保馬達、電池、前後懸吊型式、車架、電池位置等都須以原廠規格參加不可改裝，以凸顯車輛本質於賽事表現的重要性。

以Ionex S系列為參賽車的「Ionex新馳上車隊」雖然趕在今年賽事開幕站前火速成軍，但憑藉著Ionex車輛實力，與56號縱肇霖、48號張家豪、60號曾竣臨3 名車手的精湛騎乘技術，在17日上午的排位賽就已經分別取得第1、3、5席次的排位成績。本次奪冠的56號縱肇霖在總數圈數中成功守住對手的猛烈攻勢，最終以第一順位通過終點線，電爆PBGN聯盟電動機車，為Ionex取得電動機車賽事史上首場冠軍獎盃。

成軍僅12天奪冠氣走常勝軍，新馳上車手縱肇霖操駕Ionex狠勁毫不留情狂勝對手。（光陽提供）