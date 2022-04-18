中央流行疫情指揮中心17日宣布，6到11歲兒童可以接種新冠疫苗莫德納，劑量為半劑，兩劑間隔28天，引發大批家長不滿，質疑連美國都只給12歲以下孩童打新冠疫苗BNT，台灣卻要打莫德納，到底是那些專家審核的？質疑聲浪灌爆衛福部臉書。國民黨桃園市議員參選人凌濤也批評，美、德、法、韓、日等國都是打BNT兒童疫苗，衛福部長陳時中把台灣人當白老鼠。

凌濤今(18日)在臉書貼文表示，歐美、日、韓小孩打BNT兒童疫苗，台灣昨開放6至11歲兒童接種半劑莫德納，這真的符合國際與科學根據嗎？陳時中為何讓台灣孩子打莫德納？

凌濤指出，施打疫苗應該提供民眾多元選擇，無論BNT與莫德納，都應讓民眾能夠自由進行風險評估，可惜，蔡政府對於BNT疫苗採購仍然繼續拖延，難道是BNT沒貨，才讓孩子當全世界的白老鼠？他一查之下才發現，指揮中心超前部署竟是「超前美國、領先亞洲」

凌濤列出各國5歲至11歲疫苗接種規範，美國去年11月開放接種輝瑞BNT兒童版疫苗；歐洲藥品管理局於去年11月授權歐盟（德國、法國等國），去年12月施打BNT兒童疫苗；韓國今年3月底開放施打BNT兒童版疫苗，日本今年2月下旬開始施打BNT兒童劑量版疫苗。

國民黨桃園市議員參選人凌濤質疑，包含美、德、法、南韓、日本等國，都是打兒童版BNT，衛福部長陳時中把台灣人當白老鼠。(圖/翻攝自 凌濤臉書 )

凌濤說，大多數國家的6至11歲兒童都是打BNT疫苗，為什麼連美國都沒有授權兒童接種莫德納，台灣就急著搶先施打？現在美國兒童注射BNT疫苗已超過800萬人次，日本也有超過20萬人接種，相關施打數據、不良反應資料比起莫德納更加完整。他呼籲陳時中應盡速採購兒童版BNT疫苗，任何家長都希望孩子接種疫苗是擁有選擇權的。