全台第一座碳中和加油站今(18)日在台南前鋒站正式啟用，BSI英國標準協會東北亞區蒲總經理，親自授贈碳中和達成憑證予中油董事長李順欽，肯定中油公司「優油、減碳、潔能」之經營方針，南市長黃偉哲致詞時，感謝中油公司響應台南低態城市理念，選定在台南執行組織碳中和認證，打造全台第一座碳中和加油站。

黃偉哲表示，面對溫室氣體排放所導致的氣候變遷，以及空氣污染之相關議題，使各國積極推動減碳作為，臺南市是全國第一個制定「低碳城市自治條例」的城市，並在「臺南市氣候緊急宣言」中，提出2030年前永續發展願景，承諾在2030年前再生能源裝置量達4.5GW，屆時發電量可達65.7億度，預計每年可減少約333萬噸碳排放，至2030年全市太陽能設置容量朝住商部門100％碳中和目標邁進，2050年逐步朝向淨零碳排放目標。

中油董事長李順欽表示，中油公司以「優油、減碳、潔能」為經營方針，持續響應政府加速加速產業淨零轉型的腳步，截至目前為止已完成天然氣、乙烯、加油站及原油等4個碳中和成果，持續朝2050淨零排放之目標邁進，未來將以臺南成功案例往外推動減碳政策，期望能為2050年淨零碳排放的目標盡一份新。

南市府經發局長陳凱凌表示，臺南市擁有全國數量第二多的加油站，加油站加注汽、柴油至燃油車後，會排放出不少的碳，在中油公司的示範帶頭下，現在本市的加油站中，有61家加油站設置太陽光電設施，替代了火力發電，減少了碳的排放；有超過85家加油站設置機車充電樁，高度的便利性，提高人民使用電動機車的意願，減少了燃油機車的使用，代表加油站已經逐步轉型成低污染、使用再生能源的場所，現在更有前鋒路加油站作為組織碳中和加油站，希望未來有更多的加油站、產業可以共襄盛舉，達成2050年淨零碳排放目標。

4月22日是世界地球日，希望一同關心地球，減少不必要的浪費、選擇環境友善產品及節能家電、多搭乘大眾運輸工具、減少使用塑膠用品，節能減碳從平時的生活習慣開始，以達到環境永續之道。