統計近一周整體固定收益型ETF資金淨流入39億美元，其中主要流入美國與全球固定收益型ETF，分別淨流入26.6億及14億美元，新興市場當地貨幣也有0.1億美元資金淨流入，主要流出歐洲與新興市場固定收益型ETF各2.2億及1.9億美元。

以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF近一周淨流入43.6億美元，高收益固定收益ETF淨流出16.9億美元。另美國投資公司協會（ICI）統計顯示，截至4月13日美國貨幣基金規模為4.53兆美元，較前一周略減0.65％。

富蘭克林證券投顧表示，雖然美國3月通膨數據錯綜，但聯準會（Fed）5月利率會議升息2碼並宣布縮表計畫的預期，已成市場共識，後續焦點將轉向景氣展望，包括國際貨幣基金更新經濟展望、各國4月採購經理人指數初值和企業財報，消息面將牽動市場波動。短線留意美國10年期公債殖利率接近3％關卡，是否開始吸引買盤回流，及美股四大指數中率先破底的費城半導體指數，是否止跌反彈。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，歷史經驗顯示地緣政治衝突下，資產表現差異大，全球性與長期的地緣政治事件將有較大衝擊，預期經濟成長可能朝長期趨勢進一步趨緩，在中期循環下，經濟成長可能低於長期成長趨勢。

但目前並未看到經濟陷入衰退前的一些不均衡現象，評估短期內陷入經濟衰退的機率仍低。雖然對市場的樂觀看法略有調降，但仍相對看好美國資產因具備能源資源、受俄烏戰爭影響小，將保持靈活且審慎的投資策略。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗認為，今年來債市主要受實質利率上揚，及俄烏戰爭拖累通膨回歸正常速度的影響，然而波灣國家受惠石油價格上漲，使政府財政收入增加，強化其債信品質，具備防禦基因。

且波灣國家與俄烏沒有地緣關係，波灣企業的曝險普遍偏低，截至目前波灣債市受到俄烏戰爭的衝擊輕微，但危機仍未解除，增持現金及短天期債券，有利市場震盪時，能有逢低進場的空間。