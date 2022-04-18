美國3月CPI通膨年增率8.5％，再創40多年新高，但核心通膨年增6.5％略低於預期，市場推測通膨可能接近頂峰，但聯準會官員持續鷹派談話，加上俄烏談判僵局，持續壓抑市場情緒，衝擊全球股市連二周收黑，刺激資金轉進全球與新興市場。

統計整體股票型ETF近一周淨流入46億美元，主要流入全球與大陸股市各84億與32億美元，新興市場、亞太與日本股市也分別有淨流入4.5億、4.2億及4.1億美元，美國股市淨流出157億美元、為連續第二周淨流出，歐洲股市也淨流出6.9億美元。

美國聯準會（Fed）鷹派政策態度持續干擾市場信心，美債殖利率與美元匯價攀升，拖累新興股市收黑。統計近一周外資在亞洲股市賣多買少，主要賣超台灣及南韓股市19億及10億美元，印度、菲律賓及馬來西亞股市亦賣超5.4億、0.2億及0.2億美元，印尼、越南及泰國股分別買超2.7億、0.4億及0.1億美元。

富蘭克林證券投顧表示，面臨市場波動環境，現階段建議首選美國價值平衡型基金為核心，股票資產建議兵分三路，穩健部位首選基礎建設或公用事業產業型基金，掌握該產業終端需求穩定、通膨轉嫁機制和受惠長線能源轉型政策商機。

積極者留意天然資源和黃金產業型基金操作機會，受Fed緊縮及景氣放緩擔憂影響，科技股短線承壓，但歷經這波修正後評價面趨於合理，若後續企業財報或財測能交出優於預期成績單，有機會帶動股價反彈，建議可耐心續抱，空手者採大額定期定額介入。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，在總體經濟存在眾多不確定下，企業未來盈餘和成長可預測性格外關鍵，第二季看好基礎建設產業具四大利多，包括運輸基礎建設將持續受惠疫後經濟活動復甦、公用事業公司透過落實策略變革以改善未來的現金流量、通訊基礎建設評價改善且將持續受惠5G發展、歐洲加速能源轉型將嘉惠美國液化天然氣業者和歐洲公用事業。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，鑒於俄羅斯在烏克蘭的行動，歐洲經濟衰退的風險正在上升，大陸日益嚴格和不透明的監管制度，宜避開投資陸企業，相反地，對於與美國經濟槓桿較高的企業更有信心，可增持新興亞洲市場有曝險的高成長企業，看好數位化浪潮下，高品質科技股潛藏的投資機會。