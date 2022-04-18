嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘（右）在村莊附近種了3000多棵花旗木，自家門前也種了300棵，並自費開闢成步道，面費供遊客觀賞。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘綽號「阿拉伯」2012年發想把故鄉竹崎粉紅村，2014年開始在村莊附近道路、公園自費種植3000多株會開粉紅花朵別稱「泰國櫻花」的花旗木，今年更將自家前方的花旗木樹林整理成步道、打上燈光，4月9日正式開放民眾入園賞花，至今已超過5000人前往。

葉志紘原在南投從事園藝、砂石工作，2012年時考量父母年紀大決定回鄉，當時集集車站假日有滿滿人潮，是著名的觀光景點，因此也讓葉志紘想將自己的家鄉打造成「粉紅村」成為觀光勝地，2014年開始自掏腰包購買苗木種植在竹崎鄉內包括親水公園、166縣道、義隆村內，共種了約3200棵花旗木，也贈與其他社區上千顆苗木。

葉志紘在自家門前約5公頃的山坡地栽植的300棵花旗木，樹木沿地勢生長，觀賞方便，為讓民眾可以走到樹下賞花，將該片樹林整理成步道，吸引大批遊客前往賞花。

葉志紘說，今年家門前花旗木花況不錯，花旗預計到4月底，除將山坡整地開闢步道方便遊客欣賞外，家中三合院的庭院也擺放國小淘汰的桌椅供遊客休息，賞花、休息完全免費，步道上也有「嘉義鐵孩子」藝術家賴銘傳無償提供的5件鐵器裝置藝術，更添風采。

昨天雖是平日但仍有許多遊客前來，還有人看了社群媒體上的美照遠從高雄、北海岸而來，葉志紘指出，4月9日開幕至今已有超過5000人前來賞花，希望未來可以帶動不只義隆村、竹崎的觀光產業，讓更多人到竹崎來旅遊，增加在地消費。