外傳衛福部長陳時中有意參選台北市長，卻因疫情延燒導致進退兩難，國民黨台北市議員徐巧芯直言，陳時中現在的狀態是「心不在焉」，是「疫苗理由伯」，並指應該成立一個鐘錶行，把壞掉的「時鐘」維修一下；徐巧芯還聲援藝人徐小可，痛批陳時中本來就是在胡扯，有什麼好怕人家講？

徐巧芯今(18日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，她要送陳時中4個字「心不在焉」，並指陳時中在這兩、三天，講了多少金句？製造多少防疫的困擾和麻煩？並指他早已想去選台北市長，「他以為說，現在就共存，數字很高大家也不會在意，呼攏一下就過去了，有人罵就叫塔綠班再去攻擊對方，但沒想到大家還是對疫情相當在意。」

徐巧芯直言，現在最需要的是「成立鐘錶行，把壞掉的時鐘維修一下，時鐘的發條時緊時鬆，就和他的政策一樣」，而大家最詬病的是政府政策雙標、前後不一，比如交通部長看新聞才知道參加旅行團、上健身房要打3劑疫苗，呼籲家長讓小孩打疫苗，但BNT沒了也沒買到新的，以及學校停課標準等等。

徐巧芯還指出，關於接觸確診後匡列的問題，她接到很多陳情，很多民眾回應，曾和確診者待在同一空間，但沒人要匡列他們，就自己在家等，打電話沒人接，結果陳時中還批評民眾不主動積極。

徐巧芯更說，很多家長擔心疫情，希望讓孩子打疫苗，但指揮中心買不到BNT。她忍不住直言，陳時中是「疫苗理由伯」，並列舉出陳時中針對疫苗採購的相關發言，徐小可說陳時中「練肖話」，不是什麼污辱性的言詞，根據教育部閩南語辭典，「練肖話」就是說一個人在胡說八道、胡扯，陳時中不就在胡扯？有什麼好怕人講？