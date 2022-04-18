邁入第21屆的「2022 Tainan May Jam臺南五月音樂季」，將於4月30日至5月1日，連續三天的中午12點至晚上10點，於台南市新化虎頭埤風景區登場；今年共有28組來自在臺竹各國表演團隊，及臺南在地獨立樂團，接力演出。

南市長黃偉哲表示，非常感佩來自德國卻這麼熱愛臺南的Mr.Axel，20多年來持續推動這可以交流、放鬆，號稱「全臺最堅持的獨立音樂節」。該活動除集結許多居住於臺灣的外國優秀音樂表演者共同演出外，為更深入新化在地文化特色與傳承，4月30日安排臺南傳統優良藝陣文化成功傳承的典範-「新化鎮狩宮什家將團」帶來精彩的藝陣表演，要讓熱鬧的音樂文化活動與傳統藝陣展演合作，令人期待。

南市府觀光旅遊局長郭貞慧局指出，春光明媚氣候宜人的5、6月正是適合走訪臺南的季節，鼓勵大家入住臺南，慢遊臺南！

五月音樂季是專屬臺南五月的音樂活動，一個融合在地樂團與在臺國際表演團隊一起交流，每年均吸引許多在臺的外國朋友共襄盛舉，徜徉在虎頭埤風景區大自然懷抱下，悠閒的席地或坐或臥，用無國界的音樂演出進行最直接的城市外交，邀請大家一同聆聽及感受國內外朋友對音樂共有的熱情，一起支持原創好音樂。

此外，配合活動5月1日在虎頭埤露營區，安排可以讓民眾報名的攀樹活動(挑戰場次每人新臺幣800元、體驗場次每人新臺幣300元)，有興趣的民眾請上預約報名。

五月音樂季創辦於西元2000年，今年已邁入第21屆，創辦人Axel致詞時表示，感謝臺南市政府、觀光旅遊局、文化局及新化區公所每年的大力協助與支持，讓活動可以持續在景色優美的虎頭埤風景區舉行，每年參加的人數也持續增加。

今年有台南維悅酒店、自由之聲廣播電台、小紅莓食品行的贊助，今年共有90組樂團報名，已遴選出28組各具特色的獨立樂團要帶給大家最棒的表演，有9組外國樂團、4組原住民樂團，其中原住民樂團-追風少女於2021年入圍第32屆金曲獎最佳唱組合。

新化區公所表示，每年參與該活動的在臺國際友人不在少數，除了音樂交流，更希望可將新化在地文化介紹給大家，因此，4月30日下午3時由臺南傳統藝陣-「新化鎮狩宮什家將團」帶來精彩表演。臺南五月音樂季每年樂風多元，現場的特色市集也呈現多元文化組合，包含小吃及各式異國風味美食。特別提醒大家，現場攤位因應防疫不提供試吃！

為提供民眾便捷往返的交通服務，活動兩日活動期間，每逢整點，於臺南公園(北門路)，有往返虎頭埤活動現場的免費接駁巴士。另為配合虎頭埤風景區防疫措施，入園敬請配合量測體溫、佩戴口罩、實聯制作業及保持社交距離等防疫規定。

參加活動民眾可順遊新化老街逛古蹟、左鎮月世界欣賞白惡地形自然山景及二寮日出、山上花園水道博物館、南科考古館、楠西梅嶺風景區欣賞登山步道沿途美景，參加賞螢活動，享受屬於臺南特有自然人文風光。