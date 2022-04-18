男子拍下炭烤小雞腿「怨念樣」PO上網，讓網友直呼「雞腿厚呷某」。（翻攝自爆廢公社）

雞腿厚呷某！食物、動物神似人臉的照片常常被分享在網路上，有名男子就在臉書分享「人面G腿」照片；照片中可以見到小雞腿火烤後，出現神似人的臉孔樣，不僅出現眼睛、眉毛、嘴巴，甚至還有鼻子與鼻樑，傳神的樣子也讓原PO直呼「明顯有怨念」。

台灣早期流傳著「人面魚」的都市傳說，電視台靈異節目還特別介紹「人面魚」的故事，近幾年甚至被翻拍成電影，由知名藝人徐若瑄主演，也引起看「人面魚」的電影熱潮。

砧板上驚見人面魚，讓網友嚇壞。（翻攝自爆廢公社公開版）

一名男子也在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張用炭火烤小雞腿照；從照片可見，有一隻小雞腿躺在烤網上，由於烤焦的部分，可以看出神似眼睛、眉毛、嘴巴，甚至還有直挺挺的鼻子與鼻樑；如此傳神的樣子讓原PO直呼「明顯有怨念」。

照片一出，網友紛紛留言表示，「雞腿厚甲某」、「有沒有出現一個聲音問你雞肉好吃嗎」、「新台灣靈異傳說，人面G腿」、「國片又有題材了」、「怎麼像某個話唬爛的人臉啊」、「齁！有陰影了啦」、「人臉雞腿」、「紅衣小女孩4之人面雞腿」、「我有嚇到」。