「最美性學博士」許藍方有著亮眼外型，因在YouTube幫網友解惑兩性衛教話題而爆紅，現在還是小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》的班底之一。許藍方今(18日)推薦她的另個粉專「可樂研究社」，身穿露背女神裝邀網友一起提升品味，並拋磚引玉地說：「我也是沒品味的人」。

「可樂研究社」粉專從2020年底已開始經營，至今已將近1年半；許藍方今(18日)特別發文推薦表示：「不管你想不想了解性，不管你喜不喜歡我，我希望每個人給自己多一點攝取資訊的機會，不用費用，只要腦袋，真心強烈推薦每個人都看，也許⋯無形間你/妳的品味已養成」，她還特別想對網友說：「品味不等於 金錢的多寡，而是來自於知識的累積」。

許藍方強調：「知識帶來文化，文化影響談吐，談吐透露品味，品味則帶來氣質，氣質則散發一個人的魅力。品味，與性無關，所以這裡的單元並非以性為主，但我深信一個人的品味影響著兩性關係與性生活，絕對」，並秀出自己一身白色的穿搭說：「請大家跟我一起學習，我也是沒品味的人，看我穿衣服不會搭配應該就很明顯了吧(汗笑)」，用自謙的態度希望帶給網友一起提升品味的信心。

最美博士許藍方罕見露出美背，兩條寬布交叉的女神感設計更添氣質。（圖／取自許藍方IG）

只見許藍方一身白色連身長褲美裝，前方有疑似凸點，但她強調不是激突，腰部及褲管的剪裁寬鬆修飾身形，背後則有兩條寬布交叉的女神感設計，將她的肩背美膚分成三片秀出，網友看了用力讚美：「哇」、「辣」、「好美」、「wow,hot,hot,hot」、「不不，妳的品味很好」、「真空 凸點 喜歡」、「衣服太美了」、「漂亮又性感」、「博士的魔鬼身材展現出了氣質美麗」、「正翻了」、「感覺漸漸蠻會穿搭，也蠻有品味的耶！」，還有人問：「點點呢」、「剛才怎麼刪除了」，似乎許藍方怕凸點被系統檢舉，所以重新上傳了一次「P圖版」正面照，但粉絲們一樣大讚適合、迷人。