響應2022年世界地球日，第一銀行於4月18日至4月29日舉辦「世界地球日」數位減碳享優惠－基金申購手續費2折優惠快閃活動，指定客戶於活動期間透過數位通路新約定申購定期（不）定額基金，不限標的皆享申購手續費終身2折優惠，讓客戶的投資融入環保理念，透過優惠活動落實環境永續、節能減碳。

第一銀行表示，為鼓勵客戶共同響應ESG（環境、社會、公司治理），並且少用馬路、善用網路，達成金融交易降低碳排放量的成效，本次優惠快閃活動，指定客戶包括曾購買ESG基金、使用電子帳單、自動扣繳水電費等其中一項，即符合資格。

2022年世界地球日主題為「投資我們的星球（Invest in Our Planet）」，以大膽的行動、創新與實行，藉由綠色經濟、落實永續商業模式，來建立健康的城市、國家及經濟，打造一個豐饒且公平的未來。第一銀行優惠活動透過數位方式通知客戶，並以一鍵開啟基金下單功能，達成零斷點的行銷導購，客戶無需親至分行辦理，亦無需簽署實體文件，讓投資行為真正達到減碳環保，持續貫徹第一銀行「永續金融，第一品牌」之經營目標。

另外，針對「不知如何選擇基金標的」的客戶，第一銀行提供「e-First 智能理財」服務，客戶只需要簡單三步驟，就可以達到青年時期儲蓄、壯年時期累積財富，以及退休後財富自由的美好人生；e-First智能理財陪伴在您左右，搭配「平台使用費0元」限時優惠活動延長至2022年6月底，協助客戶投資理財事半功倍。