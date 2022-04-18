後疫情時代，免接觸服務更受重視與青睞。中華郵政24小時服務的i郵箱，民眾可以自助寄、取件，過程免接觸即可輕鬆搞定。為更方便民眾使用i郵箱服務，一卡通MONEY電子支付已經完成串接上線。中華郵政與一卡通為攜手合作，慶祝首家電子支付服務上線及鼓勵民眾善加使用，自111年4月19日起，民眾使用「一卡通MONEY」（原LINE Pay Money）支付i郵箱寄件資費，每件可享郵資優惠5元，依儲格大小，折扣後郵資最低50元起，活動期限至5月22日止。中華郵政i郵箱在全國各地已有2,400處據點，是全國最具規模的智慧物流設備網絡，跳脫傳統宅配與店配遞送模式，收寄、配送全程自助化，操作簡易便利，省去郵局寄件等待時間，又可利用一卡通儲值卡及及一卡通MONEY輕鬆付款，免接觸安心又防疫。有寄件需求的民眾，只要先將郵件封裝完妥，攜至鄰近i郵箱，於郵資付款方式頁面，選擇「一卡通MONEY」，打開手機中的LINE Pay點選進入「一卡通MONEY」開啟「我的條碼」，由i郵箱掃描器直接刷讀掃碼，即可由一卡通MONEY帳戶內扣除款項，操作簡易又便利。除了5月22日前使用一卡通MONEY可享每件郵資優惠5元外，今年年底前中華郵政EZPost會員寄件成功者，每筆交易還可獲得EZPoint 5點。歡迎民眾上網輸入關鍵字「i郵箱據點」，搜尋離您最近的i郵箱立即體驗。中華郵政指出，為鼓勵民眾踴躍使用電子支付，中華郵政公司與一卡通公司攜手合作，自111年4月19日起至5月22日止，透過i郵箱交寄郵件，選擇「一卡通MONEY」（原LINE Pay Money）支付寄件資費者，每件可享折扣郵資5元，依儲格大小及收件地點，折扣後郵資最低50元起。中華郵政公司表示，民眾至i郵箱交寄郵件，請將郵件妥善封裝，依i郵箱系統提示操作，於郵資付款方式頁面選擇「一卡通MONEY」，再開啟手機LINE Pay進入「一卡通MONEY」點選「我的條碼」，由i郵箱掃描器刷讀掃碼，成功支付後，即自「一卡通MONEY」帳戶內扣除款項，操作簡易又快速。中華郵政公司也持續辦理「EZPost會員募集積點回饋」活動，12月31日前加入EZPost會員且寄件成功者，除享上述郵資折扣優惠外，每筆交易尚可獲EZPoint 5點。中華郵政i郵箱是國內規模最大的智慧物流設備網絡，全國已設有2,400多處據點，提供24小時全年無休自助取、寄件服務，更具有防疫免群聚的優勢。為迎接疫後新時代，中華郵政公司將以顧客體驗為核心，持續優化智慧物流網絡，打造友善數位金融服務，營建更安心、便利的郵政生活圈。