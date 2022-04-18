住在家裡不只坐擁大自然，還有社區打造微森林生態池，網球場、健身房、發呆亭、高爾夫球果嶺等設施。（業者提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊全球，影響民眾生活習慣，連出國旅遊都受限，帶動在家像度假的防疫宅，住在家裡不只坐擁大自然，還有社區打造微森林生態池，網球場、健身房、發呆亭、高爾夫球果嶺等設施，增加健康保持好心情，保護自己與家人的防疫宅應運而生，也成為居住環境的新趨勢。

疫情改變社交距離，「家」被重新定位，人們更多時間得待在家工作、學習、烹飪、運動、娛樂，不只與外界需要距離，家庭成員之間也需要空間，居住環境的人口密度以及是否具備良好的陽光與空氣，是否能輕易地接觸自然植栽跟綠意，城市中的大樓產品已非首選。

占地2002坪、擁有私家休閒會館的電梯別墅「藏風莊園」在這波員林房市熱潮中再度成為焦點，戶戶擁私人庭園、前院停車、戶戶七大房、建商為社區打造微森林生態池，網球場、健身房、發呆亭、高爾夫球果嶺等設施，吸引重視生活格局、講求身心靈平衡或熱愛自然休閒的企業主。

近來政府打炒房，加上土地成本高漲、缺工缺料等影響，房地產行情節節升高，國人傳統屬意有天有地的透天別墅，在有土斯有財觀念下，透天建案長期以來都是房市長青樹。

「藏風莊園」強調規畫遠端監控視訊，全天候24小時警衛巡邏管理，規畫防災、防盜設施，凸顯結合智慧科技與自然人文的休閒生活別墅，全案已完工可立即交屋等優勢，吸引高資產族群目光。

中台灣以員林為中心的「大員林生活圈」，吸引品牌建商插旗推案，員林除交通便捷外，更因「億萬富豪密度全台最高」而聞名全台，串連臨近鄉鎮如大村、社頭、田尾、永靖等地產業聚落，企業主、自營商對電梯別墅的剛性需求，讓員林近期推案熱度不減。