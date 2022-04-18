民進黨立委何欣純19日將召開記者會，正式宣布爭取民進黨台中市長徵召提名。前台中市長林佳龍表示，多人表態對大選有利、樂觀其成；被視為民進黨台中市長參選名單之一的立法院副院長蔡其昌也說，尊重、祝福。

何欣純今天發布採訪通知指出，在許多民主前輩提攜下，擔任過議員及三屆立委，在台中服務基層超過20年，近來各界「挺純」聲浪不斷；她決定向所有台中市民宣布，也要向民進黨黨中央及民進黨主席蔡英文爭取徵召，承擔民主進步黨在年底出戰台中市、贏回台中市的重責。

林佳龍今天接受媒體訪問指出，這代表黨人才很多，也都有信心為黨贏得勝利。

林佳龍說，台中市長選舉是徵召、沒有初選，但大家都表態，可以帶動士氣，拉抬支持者熱情，多人表態對大選有利，他樂觀其成。

對此，蔡其昌也表示，尊重、祝福。他強調，這代表民進黨的優秀人才很多，不過因黨主席蔡英文還在居家隔離期間，為尊重黨主席的徵召權，且不想製造徵召困擾及未來團結整合的困難；在徵召之前不會有大動作，相信台中市長徵召的人選很快就會出來，全黨也會團結一心贏得勝利。

蔡其昌說，如果黨徵召他參選，會全力以赴，如果徵召其他同志，也必定全力輔選，相信一定能贏回台中。