一名女子上網抱怨買預售屋，車位比其他樓層買貴了20萬元。（示意圖，達志影像/shutterstock）

一名女網友發文抱怨，人生第一次買預售屋，但上網查實價登錄，赫然發現自己車位比其他樓層買貴了20萬元，心情很差。不過網友看完她貼出的比價截圖，卻發現原PO每坪單價21.2萬元，而另一戶的則是22.6萬元，直指原PO根本是撿便宜了。

一名女網友在臉書社團《買房知識家 買房賣房攏滴+》發文表示，第一次買預售屋有買車位，但查實價登錄發現，車位的價格跟其他樓層買的車位價格相差20萬，看了心情很差，上網詢問還可以討價還價嗎？

根據原PO貼出的實價登錄截圖，原PO買宜蘭頭城電梯華廈3樓20.8坪房，總價440萬元，每坪單價21.2萬元，車位4.2坪60萬元。另一戶4樓24.3坪，總價548萬元，每坪單價22.6萬元，車位同樣是4.2坪卻僅40萬元。

眾多網友回應：「怎麼看都是你撿便宜了」、「總價、均價才是正解…你還比較便宜」、「你眼睛只看到你損失的地方，卻沒有看到你獲得的地方？看坪數單價你就已經比他便宜了⋯真的是得了便宜還叫⋯」、「4樓好慘，通常4樓應該是最便宜的」、「4樓均價比你貴，他比較想哭吧」、「4樓已崩潰」。

另有網友指出：「車位位子有差別吧」、「好停的位置跟難停的位置，價格一定也有差別，一分錢一分貨」、「離出口多遠，好不好停，甚至左邊沒車都會比較貴，沒看到實際狀況無法比較」。還有人驚呼：「宜蘭車位這麼便宜喔，新北都要200萬了」、「夭壽，頭城二十萬」、「真羨慕五百多萬的房子」、「那摸便宜給我來10間」。