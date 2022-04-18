俄烏戰爭持續，開戰以來，西方國家對俄羅斯輪番祭出多項金融、能源制裁。俄羅斯總統今（18）日在一場經濟會議上表示，俄羅斯2022年Q1經常帳盈餘創歷史新高，來到580億美元，稱西方對俄羅斯的經濟閃電戰已經失敗。

美聯社報導，普丁表示，西方的目的就是要快速摧毀俄羅斯金融和經濟，引發金融市場恐慌，進而讓銀行體系崩潰、商店出現商品短缺；但他強調，「西方的經濟閃電戰戰略已經失敗了」。

普丁稱，俄羅斯承受住了空前的壓力，盧布逐步走強，幾乎抹去開戰以來的跌幅，今年第一季經常帳盈餘更創下580億美元的歷史新高。

普丁坦言，俄羅斯消費者物價確實顯著上漲，截至4月份，通膨年率升至17.5%；不過他補充，制裁對美國和歐盟也並非沒有影響，通貨膨脹更加惡化，致使生活水準下降。

根據俄羅斯經濟部公布數據顯示，截至4月8日為止，俄羅斯通膨年率從前一周的16.7%，升至17.49%，創自2002年2月以來新高。