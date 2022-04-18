馬上升級回車主！有名正妹在臉書分享1張圖，她也在貼文寫下「賀成交」；從圖片可見，一輛日系五門試駕車直接騎上安全島，撞到2根電線桿後停下，其試駕車車頭凹陷，駕駛座位氣囊也爆開；網友見照片嗨翻「試車也有試撞」、「三寶試駕從沒讓業務失望」、「原來是在試氣囊啊」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並附上1張照片；從此照片可見1輛日系五門掀背車試駕車騎上安全島，撞上2根電線桿，其車頭水箱護罩瞬間凹陷，駕駛座位氣囊也爆開，一旁站著疑似試駕車主及日系廠牌業務員；原PO也在貼文寫下「賀成交」。

有名正妹在臉書上傳日系車「撞柱」照片，引發網友熱議「恭喜賀成交」。（翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「原來是在試氣囊啊」、「業務就是喜歡三寶買車，沒幾個月就換新車」、「三寶試駕從沒讓業務失望」、「恭喜成交」、「業績達標」、「好奇這撞了算誰的」、「馬上升級為車主」、「試車也有試撞」、「業務開心了」。

另外還有網友表示台電的電線桿穩穩地站在那，沒有因為被車子一撞而受損「台電電線桿沒偷工減料！品質不錯！」、「在測試電線桿跟車頭那個強嗎」、「電線桿表示：有多麼痛的領悟」、「看看電線桿耐撞能力多強」。