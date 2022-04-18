台中市政府交通局長葉昭甫強調，台中市府已請北捷局向廠商提出求償。(林欣儀攝)

台中捷運綠線通車將滿周年，2020年曾發生的半永久聯結器牽引裝置斷裂引發後續賠償事宜，18日在台中市議會引發關注，市議員鄭功進質疑，事隔1年多，求償進度為零；台中市政府交通局則強調，當時營運中斷達127天，損害金額估算約1億8382萬元，去年底已向北捷局及廠商提出求償。

鄭功進表示，2020年11月捷運綠線首度試營運，短短6天就發生半永久聯結器牽引裝置斷裂的事故，導致是營運喊卡，直到去年4月25日才又重啟試營運；事發至今已1年多，後續相關損害賠償卻始終沒進展，到底台中市府要如何捍衛台中市民權益？

鄭功進強調，面對斷軸意外，中捷綠線營運喊卡的半年時間，市長盧秀燕都穿著中捷公司的制服參加活動，展現捍衛公安的決心；本月25日中捷綠線正式營運將滿周年，相關求償問題，大家都在看。

台中市交通局則強調，中捷綠線電聯車車廂間半永久聯結器牽引裝置斷裂事故，造成綠線中斷營運共127天，經估算，相關衍生的損害及利益金額約1億8382萬多元，去年12月1日已函覆給台北市府，並於去年12月29日提送相關單據，並請北捷局依契約向廠商求償。