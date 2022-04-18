立法院副院長蔡其昌說，他尊重蔡英文主席的徵召權，如果黨徵召他參選必全力以赴。（陳世宗攝）

素有台中市「最強母雞」之稱的立委何欣純，17日天才跨區幫正國會的林佳儀輔選，19日早上將開記者會宣布爭取民進黨中央和主席蔡英文徵召，參選年底台中市長選戰。被視為台中市長參選人之一的立法院副院長蔡其昌說，他尊重蔡英文主席的徵召權，如果黨徵召他參選必全力以赴；如果徵召其他同志，也必定全力輔選相信一定能贏回台中。

何欣純17日陪正國會的林佳儀掃街拜票。林佳儀說，立委何欣純是資深前輩，女力相挺，感謝她對於新女力投入地方政治參選的力挺，何欣純具有全國最高票立委的實力，親和力強又具戰鬥力，因此力邀何欣純陪同至清水紫雲巖參拜，並進行車隊與清水黃昏市場掃街。

何欣純19日將召開記者會，蔡其昌表示尊重和祝福，強調這代表民進黨的優秀人才很多；因主席蔡英文還在居家隔離期間，為尊重蔡主席的徵召權，並不想製造蔡主席徵召的困擾及未來團結整合的困難；徵召前他不會有大動作，台中市長徵召的人選相信很快就會出來，全黨也會團結一心贏得勝利。

民進黨幹部說，主席蔡英文預計27日發布台中市長徵召人選，何欣純19日早上將在多位台中市議員陪同，決定向所有台中市民宣布，也要向民進黨中央及蔡英文主席爭取徵召，年底代表民進黨出戰台中市長選戰、贏回台中市的重責。

何欣純強調，她會尊重黨中央徵召的機制，自己過去曾經拿下本屆立委全國最高票，相信自己也有一定的支持基礎，面對挑戰及承擔絕對「當仁不讓」。