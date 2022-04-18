台東成功國小學生確診 停課到22日 22:542022/04/18 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東成功國小學生確診 停課到22日（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ￼台東縣政府通報： 本（18）日晚間接獲通知，成功國小有學生確診。因該校確診及匡列隔離班級已超過全校班級數1／3，依規定全校停課至4／22(星期五)，衛生局刻正進行疫調作業中。 竹縣興隆國小2學生確診 全校19日暫停實體授課1天 疫情升溫 宜蘭縣政府啟動「分艙分流」辦公 #確診 #台東成功 #國小學生 #停課 #22日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國防醫學院3學生確診 大學部即起至周五改線上授課 18:152022/04/18 政治 李妍憬打3劑確診「關節痛很不舒服」快篩陰性到醫院變陽性 11:462022/04/18 娛樂 中原大學爆30例確診 大一學生全改線上授課 09:592022/04/18 生活 三立《一家團圓》服裝師爆確診！電視台挨轟隱匿正式回應了 17:342022/04/18 娛樂 北市92校停課居隔9479人 柯文哲：戰術再不變停課學校會更多 16:002022/04/18 生活 敦化國小今早臨時停課 北市不滿：錯誤示範！明天要復課 14:432022/04/18 生活 嘉縣＋10確診 年紀最小10個月 1人曾去阿妹演唱會 15:182022/04/18 生活 我赴帛琉「海洋大會」代表團再增8人確診 累計12人染疫 18:582022/04/18 政治 國教署台中辦公室有1人確診 教育部累計2人染疫 19:502022/04/18 生活 新北新增10校3園班級停課 囊括8區 明10校2園復課 16:512022/04/18 生活 男高燒40度「快篩2採陰」仍確診 康復者提醒1件事必做 18:552022/04/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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