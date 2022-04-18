￼台東縣政府通報：

本（18）日晚間接獲通知，成功國小有學生確診。因該校確診及匡列隔離班級已超過全校班級數1／3，依規定全校停課至4／22(星期五)，衛生局刻正進行疫調作業中。

竹縣興隆國小2學生確診 全校19日暫停實體授課1天
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