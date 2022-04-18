疫情又燒進總統府，總統府發言人張惇涵今（18）日晚間表示，一名委外廠商駐點總統府工作人員於晚間稍早通報確診。近日與其有密切工作接觸者共15人進行快篩，結果皆為陰性。總統府也將啟動不同局處室的員工，進出總統府採「動線分流」之措施，以降低後續風險。

張惇涵表示，關於本案，總統府說明四點如下：

一、該名人員為委外廠商駐點總統府，處理電腦維護相關工作，辦公區域位於總統府偏樓（非總統府主體建築物），與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

二、該名人員今天上午因身體不適，自行快篩為陽性，隨即主動通報總統府，今天並未到總統府上班。後經衛生單位PCR篩檢，於晚間通報確診。

三、總統府上午接獲通報快篩陽性訊息後，隨即就與該名人員近日有密切工作接觸者，包括相同辦公室、有業務往來者，共15人進行快篩，結果皆為陰性。在晚間接獲通報該名人員PCR陽性確診後，已通知這15名人員明天不用進總統府，等候疫調單位進一步通知。

四、總統府並將進行環境清消及職務代理作業，相關工作不致受到影響。同時，也將啟動不同局處室的員工，進出總統府採「動線分流」之措施，以降低後續風險。

張惇涵也補充說明，4月13日與國安會確診個案有密切工作接觸史的人員，進一步篩檢皆為陰性。