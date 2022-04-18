香港候選人資格審查委員會（下簡稱資審會）今（18）日公布，已完成審查第六屆特首選舉候選人李家超的資格，裁定其提名有效，李家超成為唯一候選人；憲報今日刊登公告，李家超獲有效選舉委員會委員提名數目為786份，與其報名參選時提交的數目一致。

綜合《明報》與香港電台消息，李家超獲知資審會裁定後表示，這個宣布對他而言是重要的，因為正式獲確認提名身份，他可以更全面、積極展開選舉工程，意味可以有更多機會聽取意見，並到地區做訪問，會繼續努力展開工程。他又感謝資審委以及提名他的選委會選委。

被問到本次是完善選舉制度後首場特首選舉，他作為唯一候選人，會否覺得可惜，公眾會否覺得沒有正當性。李家超表示，整個選舉均按選舉條例進行，亦歡迎任何符合資格、取得足夠提名的人士參選，在選舉中向市民及選委解釋施政理念。

他又表示，會繼續努力爭取選委支持，更重要是向市民解釋，讓市民了解他的施政理念，從而社會有團結一致的共識，希望提升香港競爭力，在民生等各項事務上，達到最好的目標。

香港特首選舉投票日訂於5月8日，選舉事務處會在灣仔香港會議展覽中心設立一個主投票站，供選舉委員會委員投票。