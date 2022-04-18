日本桌球天后福原愛2021年7月和前夫江宏傑離婚後，一舉一動都受矚目，前幾天一張在家中浴室自拍照，只是外套太寬鬆，就被好事網民質疑是不是懷孕了？但小愛並沒有特別去解釋或澄清。她今(18日)繼續分享最新自照，只見小愛一身喜氣洋洋大紅色衣服，仍被酸民指她臉上有細紋。

福原愛今(18日)在微博上傳一張照片，正面清晰程度可說勝過任何一張近期照，小愛簡短寫道：「今天拍攝日」，應該是為了工作而做出這身打扮；只見小愛將頭髮向後梳成俐落旁分，整體妝感將她的臉色襯托得紅潤，身上所穿是大紅色襯衫，扣到第一顆的鈕扣呈現出端莊風格。

福原愛最新自拍照看起來妝感紅潤，但不知酸民所揪的細紋是所指何處？（圖／取自福原愛微博）

看到福原愛這身大紅上衣配鮮豔紅唇，有不少網友直誇福原愛：「美！」，還提醒小愛以後可以多穿紅色衣服，形容她為「紅紅火火的愛醬」。不過在眾多讚美留言之外，也有眼尖網民看得很仔細，竟發現福原愛臉上出現「細紋」，絲毫不留情面地點出來，甚至有人直接留言說：「老了！」，引起其他網友展開「大家來找碴」。

福原愛曬出居家對鏡自拍照，但腹部身形隆起引網友猜測是否懷孕。（圖／取自福原愛微博）

福原愛前兩天曾PO出一張對鏡自拍照，只見她穿著一件黑色寬鬆帽T，向後綁起一頭長髮，頂著沒有上太多妝容的居家素顏，卻因衣服的寬鬆顯得她的腹部身形「隆起」，引起不少網友猜測並留言：「是不是懷孕了？」，但隨即有粉絲幫忙澄清，認為妄加揣測是沒有必要的事。