由友達、仁寶、緯創共同發起的GOLF學用接軌聯盟今年邁入第三年，GOLF聯盟宣布已於上個月推出近50堂「接軌產業」實戰教學課程，亦同步推出職場相關軟實力課程，迄今已累積近千個學生報名人次，此外在校企學分合作方面，去年與兩所大學開設「顯示器教學應用學程」及「半導體封測學院」、與四所大學開設「104職涯學院TOP企業優質人才學用培育課程」，至今已近400位同學完訓。

GOLF聯盟表示，集結國內企業資源建構學習地圖與課程資源，以培養學生提早認識產業知識，由緯創、友達、力成統籌企業學習資源，攜手仁寶、研揚、微星及勤誠，聯手建置「產業數位學院」課程，分別包括「資通訊數位學院」、「光電數位學院」、「半導體數位學院」等，推出近50堂實戰教學課程，期盼藉由匯聚完整的產業數位課程，幫助學生更貼近產業知識。

GOLF聯盟集結國內各家企業產業資源建構出學習地圖與課程資源，以「職場軟實力」、「產業專業力」、「跨域學習力」三大能力出發，提供企業與學校產學合作，建置「產業數位學院」課程，藉由綁定線上影音授課或透過校方提出申請學習資源應用，學生完成指定的線上與線下課程後，即可納入校內學分認列。

而由友達授權屏科大「顯示器教學應用學程」、力成與明新科大合作的「半導體封測學院」以及104職涯學院結合中山、中央、高雄大學、台北教育大學開設「Top企業優質人才學用培育課程」迄今已累積近四百位同學參與完訓，GOLF聯盟表示，今年文藻外語大學也開始相關的課程合作，另GOLF聯盟也將與中原職涯發展處合作，開設職能探索主題課程，期盼未來更多大專院校加入學分合作行列。

為深耕校園、與新世代人才建立雙向對話管道，GOLF聯盟推出「產業趨勢大解密，未來工作一把罩」的企業巡迴校園，前進北中南各地校園以來，至今已累積近十場講座。5月17日並將前進外島金門大學，由友達、仁寶與新加坡商鈦坦科技主講，分享產業人才需求應具備的能力。