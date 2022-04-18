俄烏戰爭造成的進口成本激增，已加劇許多新興國家的債務危機。外界擔憂如果該危機持續惡化，不僅將衝擊金融市場，甚至還會危及全球經濟復甦。

過去十年開發中國家趁著通膨與利率處於低位大舉借債，加上兩年前疫情爆發帶動相關支出攀升，使得這些國家負債累累。今年2月又因為遭遇俄羅斯入侵烏克蘭，推升糧食、能源與其他大宗商品價格飆漲，導致主要國家央行必須調高利率來遏制通膨上升。

如今從巴基斯坦、埃及到阿根廷等這些背負龐大債務的新興國家，如今又要面臨進口成本的飆升。

斯里蘭卡上周表示將暫停償付外債，並還向國際貨幣基金（IMF）尋求緊急金援。該國政府指出，受俄烏戰爭與疫情衝擊，讓它無力償付債務。

哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）在最近的IMF小組討論會議上警告，這將演變成債務違約，並引發新的危機。

雖然IMF目前還不認為此時將有全球債務危機發生，不過該組織策略、政策與評估部門主管帕薩芭西葛魯（Ceyla Pazarbasioglu）坦承，這的確是他們擔憂的問題。她還指出，周一在華盛頓舉行的IMF與世銀春季會議，如何為開發中國家尋求擴大與加速債務解決架構﹑將是20國（G20）優先討論的議題。

帕薩芭西葛魯表示，2020年涵蓋全球政府、企業與家庭的債務總和激增28個百分點達到全球生產總值的256％，為二戰以來前所未見的高比重。

歸功於仍舊尚在低點的利率與穩健的經濟成長，使得富有國在應付不斷膨脹的債務方面不見太太問題，不過開發中國家卻已深切感受到壓力。根據IMF的統計，2020年在低所得國家當中處在無法履行債務風險或是已經陷入債務違約的比重約六成，遠超出2015年的三成。