大陸上市銀行招商銀行18日A股股價開盤閃崩，市場傳與其高階主管有關，但招行未公開證實，致招行股價一度大跌逾8％。直至A股收盤後，招行公告18日召開董事會，免去招行行長田惠宇職務，改由王良接掌招行工作。

新浪財經報導，招行A股股價18日小幅低開，之後快速下挫，跌幅一度超過8％。截至收盤，招商銀行收報每股人民幣43.39元，大跌7.35％，在銀行板塊個股中跌幅第二，僅次於齊魯銀行的重跌8.54％。

市場傳出，招行股價重挫與該行高管有關，但直到18日傍晚，招行才公告當日以遠端視訊電話會議方式召開第11屆董事會第38次會議。會議審議同意免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務，另有任用；同意由王良主持招商銀行工作。兩項事宜均自董事會審議通過之日起生效。免去董事職務的事宜將提交公司股東大會審議。

田惠宇任期至2022年6月，此時去職離正式交棒不足三個月。

財聯社報導，田惠宇下一站將赴任招商局金融事業群／平台執行委員會副主任（常務）、招商局金融集團有限公司副董事長（集團總經理助理級）。田惠宇此前在招商局集團內部職級，即為集團總經理助理級別。

不過招行尚未證實上述消息。