台中市南屯區文心森林公園，還擁有戶外圓滿劇場，加上第一條捷運綠線行經，居住環境具大自然與人文風氣。（盧金足攝）

台中市黎新公園前豪宅建案「精銳Sky One」為當地指標建案。（盧金足攝）

公園綠地具有無敵景觀與棟距，成為第一排建案的超級賣點。（盧金足攝）

夏綠地公園前有台中國家歌劇院，為周遭房價 鍍金。（盧金足攝）

公園綠地具有無敵景觀與棟距，成為第一排建案的超級賣點

，台中市七期、單元二、西區、北屯等房市熱區最高價住宅大樓，分別座落於秋紅谷生態公園、夏綠地公園、文心森林公園與黎新公園第一排位置。

包括聯聚、龍寶、精銳、寶輝、大陸、陸府、雙橡園等品牌建商推出的建案，坐擁公園首席的特色，房價屢創新高，聯聚建設位在秋紅谷生態公園第一排的新案，看好房價單坪站上百萬的榮景。

都會區寸土寸金，綠地景觀成為都市不可多得的環境設施

，磁吸開發商搶進規畫頂級住宅產品，高價住宅大都具有位在「公園第一排」優勢，更是豪宅認證標章之一。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，「公園第一排」的價值除景觀、降溫、空氣、永久棟距等實質優越居住條件，還有「物以稀為貴」的收藏價值。

以台北市豪宅一哥「元利信義聯勤」為例，即因位在大安森林公園第一排，買家多為富豪企業名人，顯見高資產族群對「公園第一排」豪宅的吸引力，視為身分財富象徵，等同於收藏絕版藝術品。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，台中七期、單元二的公園第一排可開發地塊呈現個位數，寶輝建設位在市政綠園道第一排、聯聚建設坐擁秋紅谷生態公園首席、由鉅建設在夏綠地公園前。

「精銳Sky One」面對的黎新公園，綠地面積達萬坪，與秋紅谷生態公園與夏綠地公園相抗衡，黎新公園前豪宅建案「

精銳Sky One」為當地指標建案。

精銳建設經理朱自仁強調，精銳建設早已預見綠地景觀，為都市中珍貴條件，10多年前就已經開始布局高綠覆率的單元二重劃區，精銳建設掌握住宅趨勢，成為開發單元二的先驅建商，捷足先登。

此外，全台最大綠地水湳中央公園第一排土地，精銳也在5年多前就已入手，帶動「綠奢華」豪宅風潮。