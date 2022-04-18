1MORE萬魔聲學宣布推出新品1MORE PistonBuds Pro活塞豆降噪版，以高cp值提供最高38dB的雙饋主動降噪、整機四麥DNN通話降噪、30小時續航和低延遲，建議售價為2,490元，即日起各線上線下指定通路體驗購買。

1MORE萬魔聲學表示，2015年推出第一副活塞有線耳機，從有線耳機進化藍牙後，經典的活塞耳機也因應轉變，1MORE新品PistonBuds Pro展現活塞耳機的全新里程，搭載1MORE獨家雙饋降噪科技，隔絕雜訊最多達38dB，環境噪音瞬間消失，熱愛戶外休閒活動如騎車、跑步的用戶，啟動「抗風噪模式」，可以讓呼嘯的風聲不再成為阻擾。

與朋友聊天或是視訊會議在佩戴耳機過程中，同時兼顧外界聲響，即可開啟「通透模式」，無需摘下耳機即可輕鬆獲取外界資訊、與他人交談，也能在音樂持續播放的狀態，清楚接收環境聲音，透過不同模式的切換滿足不同生活日常下的降噪需求。

1MORE表示，PistonBuds Pro採用10毫米動圈喇叭帶來扎實的重低音，搭配航鈦金屬複合振膜帶出明亮人聲和細節，為雙耳帶來全頻段低失真的體驗，此外，1MORE MUSIC應用程式內還可以選擇12組源自Sonarworks的錄音室級風格音效，滿足不同需求。

1MORE指出，PistonBuds Pro搭載四個麥克風，融合DNN深度神經網路學習智慧演算法和防風結構設計，可動態收集並分析耳機內外語音和雜訊，在完整保留語音細節的同時自動降噪，並搭載藍牙5.2強抗干擾技術，高速傳輸、低功耗、低延遲，在人群密集的場所也能避免斷線，可7.5小時連續播放、續航最高30小時，同時耳機有入盒快充、IPX5防水、智慧入耳偵測、APP操控自訂等功能。