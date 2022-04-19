realme入台三年為感謝粉絲一路相挺，宣布首個為台灣粉絲而生的realme潮玩生活節將於4月20日至26日間登場，除了智慧電視、掃拖地機器人、空氣清淨機、手機都有數千元折扣外，還推出新品42dB降噪真無線藍牙耳機Buds Air 3，建議售價為1799元。

realme表示，Buds Air 3為一款問鼎藍牙耳機降噪天花板之作，內建雙收音反饋麥克風，達到同價位最高42dB主動降噪，經由耳塞貼合度檢測還能確保更密合以降低噪音干擾，此外，為避免行進間風噪影響降噪品質，同步導入4千元以上產品才有的抗風噪，並針對5,000多個場景調校，無論是戶外騎車、跑步或風大等環境，都能智慧辨識並抑制風切聲，realme Buds Air 3成為全球首款通過德國萊茵TUV降噪認證的真無線藍牙耳機。

realme表示，Buds Air 3採用10mm LCP大驅動單元及DBB複合低音強化方案，帶來清晰人聲和深層低音享受，支援杜比全景聲及HiFi音質，並能透過realme Link APP客製化需求，以聽力測試的方式，針對左右耳的聽力特徵進行獨特的調音，具備30小時續航，即使沒電也只需充電10分鐘，即可聽歌100分鐘。

realme表示，Buds Air 3延遲僅88毫秒，降噪最高達42dB，並能雙裝置智慧切換功能，使用平板追劇到一半電話突然響起，即可馬上切換至手機進行通話，亦適用筆電和智慧電視等裝置，且與realme Link APP相同支援Andorid和iOS雙系統，通話品質上則搭載ENC雙麥克風通話降噪技術，能顯著降低通話中環境噪音的干擾，開啟通透模式下，講完電話就算不取下耳機也能與朋友暢聊，耳機重量僅4.2g，輕若無物舒適自在。