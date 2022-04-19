中國多地持續嚴格防疫管控已讓企業「凍未著」。外媒報導，中國商務部長王文濤18日與美國、歐洲、日本和其他商會的代表會面，討論中國防疫限制措施對企業的影響。

報導引述中國歐盟商會（EUCCC）主席伍德克（Joerg Wuttke）透露，來自多國的商界人士將藉此機會向中國核心官員說明企業面臨的緊迫形勢，他並稱「希望他們（中方）能傾聽我們的憂慮」。

儘管上海美國商會、中國美國商會和中國商務部尚未對此消息做出回應，但近日已有不少商會先後向中方陳情，強調動態清零政策已嚴重衝擊供應鏈。

伍德克於8日才以中國歐盟商會的名義致信給中國國務院副總理胡春華，其中明確提到，大規模檢測和隔離的因應之方已不合時宜，敦促適度調整防疫政策。

路透稍早報導，伍德克在信中表示，大陸「動態清零」政策令商會會員企業的物流倉儲和供應鏈遭受嚴重影響，並直指大規模核酸檢測和集體隔離「老方法」無法有效對付Omicron變異株帶來的新挑戰，商會還建議大陸官方可借鑑新加坡抗疫的成功模式。

伍德克還公布調查數據，顯示51％的德企物流倉儲和46％的供應鏈完全中斷或受到嚴重負面影響；31％的企業指出，生產製造受到嚴重影響甚至完全停產；28％的企業表示人員配備率下降；還有29％企業表示需求下降。

此外，日本駐上海總領事赤松秀一16日也致信給上海市副市長宗明等上海官員，表示隨著封控措施的長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續了一個多月，對企業造成的影響日趨嚴重。信中指出，許多日本公司向他傾訴種種不滿，例如供應鏈緊縮、與客戶結算付款和員工工資方面的困難，以及由於無法向客戶提供交貨時間而失去市場占有率給其他地區的競爭對手。