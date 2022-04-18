俄烏大戰持續超過50天，戰況仍陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基更說，為了奪回自己的東西，可再與俄羅斯抗戰10年。前外交官介文汲直言，澤倫斯基應該先問問烏克蘭的老百姓願不願意，且俄羅斯也不會和他糾纏10年。介文汲分析澤倫斯基的意圖後指出，這場戰爭已經失去意義，澤倫斯基也要為戰爭負很大責任。

介文汲今(18日)在中天《辣晚報》節目中表示，澤倫斯基應該要問烏克蘭的老百姓願不願意打10年，而不是憑藉他的個人意志。他的對手是俄羅斯，俄羅斯不會跟他打10年，俄羅斯若喪失耐心，就會拿出殺手鐧。

介文汲認為，澤倫斯基這樣講，會讓大西洋彼岸某國的總統聽起來很高興，因為有一個國家不希望戰爭很快結束，並希望把烏克蘭當成代理人，把俄羅斯拖得越慘越好；若澤倫斯基說再打10天就不打了，人家就不支持他了，他現在講這話，大概就是知道有人會很高興，同時也是要喚醒人民作戰意志。

不過，介文汲直言，這戰爭本身不值得這樣打，已經沒什麼意義了，烏克蘭不能加入北約，也不能加入歐盟，要為什麼而戰？應該要用非戰爭的手段和俄羅斯說清楚，打那10年有什麼意義？作為領導人，要為自己的行為賦予意義，他也可以不用戰爭方式把俄羅斯請出去。

介文汲說，澤倫斯基現在做的很多事情已經在法律之外，他對內壓制反對聲音，並越來越陷入權力最危險的深淵。介文汲更批評澤倫斯基把戰爭搞成一齣舞台劇，並當成自己表演的舞台，「他要負很大責任」。