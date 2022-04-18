花4萬買一隻巨型貴賓，16號早上開始不吃不喝，17號診斷重度腦震盪結果狗就走了（爆料公社）

一名網友在《爆料公社》控訴，從寵物店花4萬元買一隻巨型貴賓，帶回家隔天狗狗就開始不吃不喝，再隔天早上帶去就醫，被宣告有「重度腦震盪」，當天中午狗狗就走了，但店家卻避不出面，氣得他怒轟「垃圾店家出來面對」。不過也有網友提出質疑，若買的時候狗狗就有重度腦震盪，應該根本站不起來，不知3天內到底發生了什麼事。

該名爆料網友指出，15日花4萬向寵物店買一隻巨型貴賓，16日早上狗狗開始不吃不喝，媽媽花2000元買營養品，當天晚上寵物店送來時，還詢問：「狗狗都沒吃都在睡覺是正常的嗎？」，寵物店回答：「正常！小朋友本來就都會一直睡覺。」。

但17日早上帶狗狗看醫生，竟被宣告有「重度腦震盪」，中午狗狗就走了。原PO怒轟：「老闆訊息不讀不回電話也不接也不處理，現在店面門關一半不出來，垃圾店家出來面對」。

不過從原po提供的影片中，狗狗看起來相當正常，所以到底是不是腦震盪仍有待確認，就有網友說：「重度腦震盪耶！狗狗在這種狀況下應該也站不起來了啊，怎麼你當時沒發覺，17號才說他腦震盪？還是15號到17號這中間有發生什麼事？」、「這時間點很尷尬，你無法證明出售時是帶傷，也有可能是你們不小心摔到造成腦震盪.....先坐等另一方出面。」、「腦震盪不可能短短不到兩天就走了，更何況有帶去給獸醫看，其中這隻狗一定在之前就有發生什麼問題，商家不知情或故意沒有去重視而已。」、「賣家賣給你的時候活動力是正常的，回家吃喝也正常～隔天才開始活動力變差，中間發生了什麼事真的很難下評論，會有爭議的！」。