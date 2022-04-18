自己活得快樂最重要！有名正妹在網上分享讀書心路歷程，她表示自小到大就被家人拿來和姊姊比較，她高中普通班、大學讀私立，就被爸媽說「很爛、很差」，直到她終於甄試上某工學院研究所，爸媽突「風向大變」，驕傲地四處宣傳，但她卻不以為然，認為都是她努力得來，並認為終於「打臉」爸媽對她的態度。

一名正妹在「Dcard」發文，她表示從小到大自己的成績都會被爸媽拿來和姊姊比較，由於姊姊比較會讀書，高中就是讀資優班，她則是在普通班，當學測放榜時，她發現成績比模擬考成績還高，原本開心向爸媽分享，豈料，卻得到回應是「怎麼考這種爛成績」，讓他氣得當晚在被窩裡大哭。

正妹提到後來姊姊也順利考上國立大學，自己則考上私立大學，當親戚問到兩姊妹讀哪間大學，爸媽總是驕傲地說出姊姊在哪家國立大學就讀，則她卻是被說在私立大學就讀「很差很爛」。

大學四年，正妹努力讀書終於靠推甄考上某工學院研究所，她突然發現爸媽「風向」改變，瘋狂向外人說她很厲害，「小孩子有興趣讀書就應該要支持她們」，但她卻不以為然，認為都是自己的努力，爸媽只會嫌棄她懶惰，做事反應慢又遲鈍，如今考上研究所，終於可以「打臉」爸媽，最後她認為現在自己1人在外住宿很開心，畢竟每次回家「壓力大到自律神經失調」，目前的精神狀況前所未有的好。

文章一出，網友紛紛留言表示，「如果你釋懷也不會發這種文」、「自己活得快樂最重要」、「希望你心裡能好好放下」、「只要父母可以嘴、可以炫耀都是好事」、「好奇原PO會恨自己的姊姊嗎」、「他們不會有被打臉的感覺」、「祝你早日放下」。