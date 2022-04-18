俄烏戰火愈演愈烈，西方國家群起制裁外，國際各企業相繼抵制。谷歌（Google）周一（18日）停止隱藏俄羅斯所有的戰略、軍事設施，且以最大解析度公開地圖，所有戰略要地都夠被所有人一覽無遺。
谷歌早於2月底俄烏硝煙剛起之際，就暫停烏克蘭境內Google交通即時數據，以免讓俄軍的軍事行動更加順暢；除此之外，還在3月初暫停俄羅斯廣告業務，以及俄羅斯地區的結算系統，讓用戶無法在Google Play消費。
綜合烏克蘭媒體ArmyInform和莫斯科時報報導，Google Map已經停止隱藏俄羅斯的軍事、戰略設施，讓所有人都能夠以最大解析度，在地圖上查看俄羅斯所有軍事重鎮。
從地圖上可見俄羅許多秘密設施，包括俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫海軍上將」、位於莫曼斯克的核彈儲存基地，甚至是洲際彈道導彈的發射位置。
報導稱，通常軍事設施的衛星圖像在谷歌的地圖上，會以模糊或極低畫質顯示，以保護其機密。
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