俄烏戰火愈演愈烈，西方國家群起制裁外，國際各企業相繼抵制。谷歌（Google）周一（18日）停止隱藏俄羅斯所有的戰略、軍事設施，且以最大解析度公開地圖，所有戰略要地都夠被所有人一覽無遺。

谷歌早於2月底俄烏硝煙剛起之際，就暫停烏克蘭境內Google交通即時數據，以免讓俄軍的軍事行動更加順暢；除此之外，還在3月初暫停俄羅斯廣告業務，以及俄羅斯地區的結算系統，讓用戶無法在Google Play消費。

⚡️GOOGLE MAPS ВІДКРИВ ДОСТУП ДО ВІЙСЬКОВИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ РОСІЇ.

Тепер кожен може побачити різноманітні російські пускові установки, шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти та секретні полігони з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. pic.twitter.com/i75wR8Efwo — Armed Forces 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) April 18, 2022

綜合烏克蘭媒體ArmyInform和莫斯科時報報導，Google Map已經停止隱藏俄羅斯的軍事、戰略設施，讓所有人都能夠以最大解析度，在地圖上查看俄羅斯所有軍事重鎮。

從地圖上可見俄羅許多秘密設施，包括俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫海軍上將」、位於莫曼斯克的核彈儲存基地，甚至是洲際彈道導彈的發射位置。

報導稱，通常軍事設施的衛星圖像在谷歌的地圖上，會以模糊或極低畫質顯示，以保護其機密。