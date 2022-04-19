金金併又將出現？新光金控19日將加開董事會，專門討論由董事吳東明、洪士琪提出的成立與台新金控合併的研究小組案，董事吳昕達、林伯翰已附議，新光金內部亦傳出「吳東進並未表達反對」，台新金董事長吳東亮亦持開放度，所以新光金董事會成案機率極高。

由於提案只表示因應市場變化，應成立新光金與台新金合併研究小組，若成功合併，則雙方總資產將逾7.1兆元，有望超越中信金控，成為國內僅次於國泰金控、富邦金控的第三大金控，18日新光金收盤價10.3元、台新金收盤價19.55元。

新光金內部透露，由於吳東進被金管會停職後、辭去新光金董事長一職，吳東進的女兒即新光金控總經理吳欣儒，亦不是新光金董事，現就算吳東進的子女及新光金經營團隊高層有反對意見，恐也在19日的董事會上有些使不上力，但內部的確仍有雜音。

據分析，新光金12席董事與3席獨董，其中新光金老臣、亦代表吳東進的新光金董事長許澎仍被金管會停職中，新光三越代表葉雲萬、吳昕達、新柏股份法人代表吳東明與林伯翰、洪士琪都會支持成立研究小組，吳東進方面仍有暫代新光金董事長的新光銀董座李增昌、新誠投資法代吳敏暐、吳東進基金會法代邱德成，及董事蘇啟明、潘柏錚，另有一位是新壽創始老臣吳家錄之子吳邦聲，原本雙方應是五五波，但目前傳出吳東進並未反對，因此吳東進方董事亦可能不會投反對票。

但目前不確19日董事會上獨董是否會有反對意見，且因經營團隊可能不同意以此方式進行，明日是否會順利通過，成立合併研究小組，亦仍有變數。

且提案中對研究小組成員、是否延攬獨立第三方專家，研究期限等，並沒有具體提案，仍待董事會討論；但內部人士透露，吳東進恐無法再回到新光金經營層，台新金及新光三越等股東又擔心新光金被其他金控併走，因此共同催生此提案，但也不保證所有股東一定都會同意，至少研究看看。