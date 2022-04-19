日本AV女優波多野結衣因神似第一名模林志玲，而有「暗黑林志玲」稱號，出道14年在日、台都享有高人氣，除了明星臉外，接地氣的親和力也贏得不少支持。波多野結衣今(18日)在IG分享美照，畫面中她與一眾共6位AV女優大曬比基尼，包括成瀨心美、大槻響等知名女優，她本人甚至排不到中間C位，但每一位的顏值身材都受到網友大讚，波濤洶湧的美景被狂刷無數排愛心。

波多野結衣今(18日)在IG分享美照，是6位人氣當紅AV女優合體泡在泳池的畫面，畫面最左方是波多野結衣本人，她穿著水藍色中間挖空設計的泳衣；左2是「優優希娜」（Yoyohina、よよひな），身穿深色比基尼外披白色薄紗；左3最嬌小綁馬尾的是知名的成瀨心美，她與右手邊的希娜胸貼胸。

右3與心美一同比出YA手勢的是佳苗琉花（佳苗るか），她的身形也屬於偏嬌小的，貼著心美背部的堅挺美胸相當性感；右2穿著土耳其藍綠色泳裝，最為高挑的美女是橘瑪麗（橘メアリー），她帶有混血風的精緻臉蛋與魔鬼身材相當驚人；右1則是在台灣也相當有名的大槻響（大槻ひびき），只有她將中長秀髮完全放下，穿著紅色比基尼的她顏值超高。

波多野結衣表示，她們一起去了豪華溫泉露營旅行，在游泳池裡真是太好玩了，還帶了愛犬一起出遊，房間很漂亮，可以同時住得下她們幾個人，風景超棒，設施很便利，也可以在戶外烤肉，她說：「和大家一起很開心很有趣」，看描述似是同一事務所女優的旅遊。

網友們狂刷眼冒愛心大讚：「有夠美的」、「Lady」、「這太棒了」、「好想參加這團旅遊」、「美麗的姑娘們~」、「好讚」、「真可愛」、「美女軍團」、「笑容很美，像洋娃娃一樣可愛」、「看起來真舒服的畫面」、「歡樂的瞬間放送，這是個好地方」、「可愛、漂亮、性感」，半天刷1.2萬讚。