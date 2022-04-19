中央流行疫情指揮中心近日宣布，6到11歲兒童可以接種新冠疫苗莫德納，劑量為半劑，兩劑間隔28天，引發家長不滿，質疑連美國都只給12歲以下孩童打新冠疫苗BNT，台灣卻要打莫德納。國民黨發言人李明璇18日質疑，這個政府從去年就買不到BNT，民間要買、政府就擋，如果沒有慈濟、台積電幫忙，今天台灣的疫苗覆蓋率會更低，她盼「政府儘快採購BNT設計給孩童的橘瓶疫苗」，如果做不到，請放下面子和身段，再讓民間來接手吧！

李明璇18日在臉書貼文表示，前幾天藝人阿Ben和徐小可，因為談及兒童疫苗、政府防疫政策亂七八糟，導致他們夫妻被海量的假帳號出征，最後在壓力驅使下，除了道歉，竟還要公開聲明「自己每年都有繳稅」、「我是台灣人，我愛台灣」，似乎必須要用這樣的宣示，才能平息接踵而來的砲火。

李明璇感嘆，看到這一幕，真有極權國家的即視感。今天，有許多家長灌爆衛福部的臉書，正是因為全世界的小孩子幾乎都打BNT，最多先進國家開放給兒童施打的就是BNT，衛福部長陳時中卻說「BNT數據太少沒辦法審」，所以台灣就只有莫德納的選項，就看家長自己決定要不要簽下同意書，「不要就拉倒」。

蔡英文總統。(圖/本報資料照)

李明璇批評，這個政府從去年就買不到BNT，民間要買、政府就擋，直到有民間單位替人民懇求總統蔡英文放行，後來馬上就談成，而且按時逐批到貨，如果沒有慈濟、台積電的幫忙，今天台灣的疫苗覆蓋率會更低！染疫人數重症人數不知道會是怎樣的可怕發展。

李明璇說，還記得去年醫生跟她說「台灣終於盼到BNT這支夢幻的疫苗」，如今BNT已經打完，沒有任何庫存！再想起陳時中說「國家有錢，我們自己買」，疫情都2年了，「部長買到哪裡去了？」

李明璇指出，在還沒開放兒童打疫苗前，其實很多家長願意盡早施打第三劑，是為著保護寶貝的孩子，當政府宣布開放6至11歲孩童施打莫德納時，家長考慮的就是「那注入小小身體的針，安不安全」。

她強調，日本、韓國都是讓5至11歲小孩接種輝瑞BNT兒童版疫苗，澳洲和加拿大也都是讓小孩優先打BNT，美國最嚴、只開放BNT給小孩打，因為莫德納目前在小孩子身上的數據還是不夠充分！

李明璇感嘆，她相信所有的家長都不是反對莫德納，只是卑微的希望政府可以讓人民有選擇權，也請「政府儘快採購BNT設計給孩童的橘瓶疫苗」，如果做不到，請放下面子和身段，再讓民間來接手吧！請蔡總統體諒天下父母心，給兒童更多疫苗的選擇，別再意識型態治國，真會害慘台灣的！