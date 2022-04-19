自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國T-72、T-80主戰坦克砲塔被炸飛的殘骸，成了愈來愈常見的景象，這顯示了俄國坦克的設計缺陷。

命令與任務(Task & Purpose)報導，在二戰以後，蘇聯坦克在很長一段時間裡，火力與機動力都超過西方坦克，而且數量極為龐大。T-72是當代坦克生產量之最，超過2萬5千輛，並且率先採用125公釐主砲，這比北約常見105~120公釐砲都大。

然而，在烏克蘭戰爭期間，烏克蘭部隊卻利用NLAW、標槍等單兵反坦克武器，將T-72、T-80坦克屢屢摧毀，而且坦克經常是在一陣巨大的爆炸中，砲塔被炸飛到數十公尺高，再狠狠砸落，裡頭的坦克兵生存機率很低。

軍事專家史提夫‧沙羅加( Steven Zaloga) 說：「俄羅斯坦克設計了一種旋轉式自動裝彈機，備彈安裝在砲塔四周，在滿載時，可儲存大約 20發砲彈。

T-72的自動裝彈設計，20枚砲彈放在砲塔根部，一但殉爆，就是20枚砲彈連續點燃。(圖/encrypted)

「這樣的設計固然在連續射擊時很方便，但同時也很危險，首先，它基本就在砲塔與車身的中間，這部分是戰車相當脆弱的地方，一但發生彈藥引燃，就會像一串鞭炮連續被點燃一樣，陸續起爆，也就是殉爆。」

沙羅加表示，自動裝彈機的配置已經夠危險了，還有另一個問題是，這一圈只能容納俄羅斯坦克大約一半的彈藥，另外一部分的砲彈安裝在其他備彈箱裡，而且與西方坦克相比，安全保護也不足。

俄國坦克又設計的低矮，砲彈空間也相常有限，因此內部根本沒有剩下多少空間做安全區隔。

沙羅加說，早在烏克蘭衝突之前的幾次戰爭，包括1991年沙漠風暴行動和敘利亞反恐作戰，已經屢屢出現T-72坦克砲塔被炸飛的情況，但顯然俄羅斯軍方沒有及時反應。到了第一次車臣戰爭期間，俄軍派出更進步的T-80坦克，但該型坦克的自動裝填機是一樣的設計，因此俄羅斯軍隊只能減少坦克攜帶的彈藥，來減少殉爆的機率。

「問題是，在許多戰鬥情況下，你不想只帶著少部分彈藥出門，如果你的部隊陷入一場激烈的交火決戰，一半數量的砲彈一下子就耗盡了。」

沙羅加說，與俄羅斯坦克設計相比，美軍的M1艾布蘭坦克(Abrams)在設計初期就特別注重彈藥儲存的方式，最大程度保護乘員。

「在 M1坦克中，彈藥儲存艙在防爆門後面，如果彈藥起火，爆炸威力會從車頂的防爆板排出，防止高溫熱氣湧進入乘員區。在最糟情況下，也給了車組人員更多的逃生時間。」

美國陸軍少校邁克•利斯卡諾 (Mike Liscano Jr.) 說，M1的設計目的是為了承受打擊，因為美國軍方在1970年代，擔心的是在中歐面對數量眾多的蘇聯華約坦克海，既然在數量上不能取勝，就必須專精在坦克的防護力。

蘇聯並不是沒有查覺他們坦克的安全性不足，但是他們根據二戰東線戰場的經驗，認為數量可以壓倒一切，因此追求的就是數量，以便在第三次世界大戰爆發後，還能持續有效的大規模生產。但是這樣的戰爭並沒有發生，在冷戰後的陸上作戰，坦克更常遇到城市戰與掃蕩作戰，蘇式坦克防護力不足的弊病就很明顯了。