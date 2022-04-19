文化科技發展協會主辦「2022文化科技共創集智提案徵選活動」開跑，邀請遠東集團、公視、台新藝術基金會、法藍瓷、科文双融、智聯服務等7家企業，由企業出題、青年解題，打造企業與青年的媒合平台，即日起至5月16日徵集優秀設計提案及解決方法，首獎為現金10萬元。

文化科技發展協會鼓勵文化內容結合科技藝術、元宇宙或NFT應用，歡迎具創新思維的個人、團隊、工作室或新創公司，針對參與企業的題目提出解決方案，或自由為參與企業投件文化科技相關的創新提案。

例如，台新藝術基金會希望創作者提出藝術家如何透過NFT有助於社會；遠東集團以元宇宙及NFT議題尋求新的購物、展覽體驗；在創新技術應用方面，智聯服務公司以全息投影技術為題廣發英雄帖；科文双融集團針對台北101全沉浸展演場地AMBI SPACE ONE，徵集創新商業應用提案。

參與提案的獲選者，有機會獲得文化科技發展協會提供首獎10萬元與企業提供獎金、獎品，如法藍瓷提供梵谷瓷瓶、智聯服務提供ACER筆電、及商品禮券等，及優先參與協會相關人才培育或企業輔導課程，優秀提案還可能得到企業資源挹注，協力共創完成提案實驗雛型製作或落地商業試煉。