走出衛武營，跳舞給你看！一齣舞作、28場演出、35位舞者，在高雄各地翩翩起舞。衛武營首位駐地藝術家周書毅，以《波麗露在高雄》為名，即將帶著舞蹈和波麗露樂曲在高雄旅行，拜訪都會區、新興文化場域、歷史人文地景、小鎮廟埕等地，跳出聚光燈照耀的舞台，跳進在地人的日常。

重啟舞蹈旅行計畫

「如何跳舞給更多人看？」舞蹈旅行計畫從這個單純的想法萌芽。

2009年，舞蹈家周書毅帶著英國沙徳勒之井劇院獲獎的作品《1875 拉威爾與波麗露》回到臺灣，當時默默無聞的他，難以爭取到劇院的演出機會，一個轉念，決定上街跳舞。2010年，「周先生與舞者們」在板橋火車站戶外首演，隔年正式啟動「舞蹈旅行計畫」，採不搭臺、不架燈、因地制宜的方式，免費在各城市的公共空間表演，一共走過14座城市、累積60場演出。

周書毅表示，「作為一個舞蹈家，我想以舞蹈為城市帶來美好、創意與靈感。」(攝影/Carter)

2020年6月，周書毅成為衛武營首位駐地藝術家，讓他有機會重新觀看高雄。他回憶剛搬來時，「每一天都在尋找來這座城市跳舞的原因。」他觀察到高雄的當代舞蹈展演相對弱勢，觀眾群小，多數舞者只能到其他城市發展。對於觀眾來說，「也許很多人只是沒機會遇見現代舞。」為了讓更多人看見，周書毅決定重啟舞蹈旅行計畫，以現代舞擾動社區，打破藝術和民眾的距離，讓樂舞在鄰近熟悉的公共空間響起，就像昔日廟埕的戲曲演出，成為生活的一部分，「在衛武營表演廳，你會遇到重度或輕度藝文愛好者，《波麗露在高雄》想要接觸『零度』的群眾。」沒有門檻，更沒有藩籬。

跟著波麗露旅行高雄

周書毅與高雄的緣分很早就展開，高中和大學時期曾在「高雄城市芭蕾舞團」學跳舞並參與演出，2006年在已故舞蹈家羅曼菲的邀約下，參與「亞洲青年編舞營」，正好就是波麗露舞作的第一版誕生地。這次重返高雄駐地創作，一開始就把計畫重點放在「連結」，一方面希望以自己的作品為媒介，把其他城市的藝術家帶進來高雄，另一方面也想讓藝術走出衛武營，與這座城市及居民產生關聯。

藝文活動不只發生在演藝廳的殿堂，回到日常生活場域，拉近與群眾的距離。(攝影/Carter)

《波麗露在高雄》串連高雄14個行政區，為了挑選適合的表演場地，周書毅親自走訪各處，18個演出地點涵蓋城市的創新與傳統，從市中心到鄉鎮，有駁二藝術特區、大東文化藝術中心、市立美術館等藝文場所，亦有蓮潭風景區、旗山天后宮、六龜池田屋、大樹舊鐵橋等跨越不同世代情感記憶的地點。這些都不是標準演出場地，也沒有搭建絢麗的舞臺，但藉由打破空間的舞作方式，觀眾能以不一樣的觀點欣賞公共場域，用旅行的心情，跟著波麗露樂曲的節奏以及舞者曼妙的演出重新認識高雄。

住在不同區域的居民，因一齣舞作產生共鳴與話題，「我想在城市中連起一個面，用舞蹈讓彼此的生活記憶產生關聯。」在後疫情時代，周書毅希望藝術表演能消除人與人之間的戒心與距離，回到和諧的狀態。

舞者與觀眾產生視線交流，情緒直接傳達，表演就不是單向進行。(攝影/Carter)

藝術走進生活

這一場現代舞馬拉松將持續9個週末，4月23日首場將在高雄火車站展開，6月26日回到衛武營榕樹廣場，共計28場演出，除了在地徵選的15名獨立舞者，並邀請左營高中舞蹈班共同合作，用「以舞入校」方式讓學生學習如何與民眾分享現代舞，更期待學生畢業離鄉前，透過舞蹈旅行認識他們成長的土地。

第一次參與公共空間的舞蹈演出，獨立舞者品霓表示：「連續跳二十幾分鐘是一大挑戰，也蠻興奮可以和觀眾近距離互動。」(攝影/Carter)

採訪當天，周書毅正帶領舞者們在衛武營榕樹廣場彩排，現場沒有高起的舞臺、沒有灼人的聚光燈，散步的路人紛紛被音樂和舞蹈吸引，駐足圍觀，一切發生地自然而然，就像周書毅心中描繪的藝術樣貌，「即使不知道表演內容，都願意停下來觀看。」不管你是追著波麗露趕場的鐵粉，還是偶然巧遇的路人，在春夏交替之際的高雄，讓舞蹈成為生活中最美好的邂逅。

《波麗露在高雄》

演出地點：高雄各地共14區，詳見衛武營藝術文化中心官網

演出時間：4/23~6/26每週末（6/4~6/5除外），共28場次

網址：衛武營國家藝術文化中心

本文作者：李曉萍