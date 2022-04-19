歡慶母親節 多項商品買一送一 寵愛媽咪正是時候

母親節到來，除了送花、團聚，安永鮮物健康超市盤點出最適合送給媽媽的禮物清單，網羅安永鱸魚精、常溫滴雞精、面膜、青春凍等日常保養品！即日起至5月8日止，推出多項商品買一送一及優惠組合，陪您一起寵愛媽咪。

營養補品是母親節送禮的一大熱門選項。「安永-常溫滴雞精」完整萃取豐富胺基酸、膠原蛋白、牛磺酸等營養素，零脂肪、零膽固醇，從契作農場到生產設備全程食安把關，擁有產銷履歷與多項食安檢驗合格，讓媽媽喝得安心無負擔。

安永滴雞精選用15週壯齡的黑羽放山土雞，遵循古法陶甕蒸滴，經過10小時高溫淬鍊，全雞滴煉不加水，口感自然香醇無腥味，採用「高溫高壓滅菌」技術，可常溫保存兩年，方便長輩外出攜帶隨時飲用。為歡慶母親節，安永鮮物推出滴雞精與鱸魚精的寵愛媽咪禮盒組，期間限定86折優惠。

安永常溫滴雞精遵循古法陶甕蒸滴，經10小時高溫淬鍊，禮盒優惠價1,880元再加贈一包滴雞精。(圖/安永鮮物提供)

安永明星產品─「安永鱸魚精」，歷經36組配方實驗測試，依人體所需營養成分，調整魚肉、魚身、魚鱗精萃比例，萃取完整金目鱸魚精華，內含人體必需的9種胺基酸。相較於一般魚湯，安永鱸魚精將優質蛋白質分解成小分子胜肽與胺基酸，可作為手術後或身體虛弱時，快速有效的營養補充品。

甫榮獲第24屆「SNQ國家品質標章」肯定的安永鱸魚精，已連續兩年榮獲《康健雜誌》讀者票選為魚精類品牌信任度第一名、「國家品牌玉山獎最佳產品」、「銀髮友善食品包裝設計獎」、荷蘭「AA無添加認證三顆星」，以及連續五年比利時「Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎」等榮譽肯定。

鱸魚精。(圖/安永鮮物提供)

歡慶母親節，即日起至5月8日，安永鮮物推出全台首支金獎五連冠安永鱸魚精好禮二選一活動：購買安永鱸魚精15入禮盒，送Santé Beauty膠原多酚青春凍15入一盒或2包鱸魚精；選購安永鱸魚精6入禮盒，送Santé Beauty膠原淨白潤澤面膜/膠原緊緻潤澤面膜 6入一盒或1包鱸魚精；以及護膚商品：青春凍、面膜買一送一。

今年母親節，換你來照顧媽媽的健康！快到安永鮮物全台9間門市、官方購物網站，或宜蘭安永心食館觀光工廠選購。優惠方案詳見安永鮮物線上購物網，或來電免付費客服專線0800-538835。